Wojewoda apeluje do właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przestrzegajmy rygorów sanitarnych - apelował do właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych wojewoda zachodniopomorski.

Zbigniew Bogucki spotkał się w środę podczas konferencji online z dwudziestoma przedsiębiorcami.



Wojewoda mówił, że to właśnie sklepy są największym zagrożeniem i źródłem zakażeń. Dlatego tak ważne jest, by nosić w nich maseczki i zachowywać dystans. - To jest w interesie nas wszystkich. Klientów, osób prowadzących biznesy, handlujących. Tylko, kiedy będziemy działać wspólnie, będziemy razem, wszyscy rygorystycznie przestrzegać obostrzeń epidemicznych, mamy szansę przejść przez trzecią falę pandemii w sposób w miarę łagodny - powiedział Bogucki.



Jest to też w interesie właścicieli sklepów - dodawał wojewoda. - Jeżeli dojdzie do lockdownu, zamykania i ograniczania możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, to przecież handlowcy stracą na tym w oczywisty sposób. To musi być wspólne działanie.



W naszym regionie odnotowano 795 nowych zakażeń koronawirusem minionej doby, w całym kraju było ich ponad 25 tysięcy.