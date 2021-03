Porozumienie przedstawia Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych przedstawili w piątek politycy Porozumienia Jarosława Gowina. Inicjatywa jest skierowana do osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają zdolność czynszową - mówi Marek Zakrzewski prezes Porozumienia w okręgu numer 41, który obejmuje swym zasięgiem dawne województwo szczecińskie.

- Są to mieszkania, w których przede wszystkim młodzi ludzie i młodzi ludzie z dziećmi będą mogli zamieszkać po wpłacie 20 proc. wartości nieruchomości, a potem w czynszu spłacać ratę do tego mieszkania. Czym różnią się Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe? Różnią się tym, że w odróżnieniu od np. TBS-u mieszkania te będą mogły przejść na własność po ok. 15-20 latach - wyjaśniał.



Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych jest skierowany głownie do małych gmin, których nie stać na tworzenie Towarzystw Budownictwa Społecznego.



- Są przykłady gmin jak Łobez czy Mirosławiec, które już rozpoczęły działania. Rozmawialiśmy z burmistrzem Łobza, który już jest po wstępnych rozmowach z przedsiębiorcami, którzy też chcą się zaangażować w tę inicjatywę. Burmistrz Mirosławca pan Piotr Pawlik przeprowadza konsultacje ze swoimi mieszkańcami, czyli gminy już to wiedzą, ale niekoniecznie mieszkańcy - dodaje Tomasz Czubara, radny gminy Dobra z Porozumienia.



Program przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.