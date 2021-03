Konsultacje dla młodych w naszym regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Konsultacje dotyczące strategii na rzecz młodego pokolenia ruszą - w naszym regionie - jeszcze w tym tygodniu, jak informuje wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Podobne były już prowadzone w województwach: mazowieckim i dolnośląskim. Jak mówi wojewoda - trzeba zbudować jednolitą, spójną strategię dla całej Polski.



- Strategii, która będzie ofertą dla młodego pokolenia, która będzie odpowiedzią na potrzeby młodego pokolenia na najbliższe lata. Chcemy to robić w łączności z młodymi ludźmi, bez względu na to z jakich środowisk się wywodzą, wszystkich młodych ludzi serdecznie zapraszamy do tych konsultacji. Tu każdy głos młodego człowieka jest ważny i cenny - przekonuje wojewoda Bogucki.



- W jej tworzeniu uczestniczyć będą młodzi ludzie - dodaje Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej. - Strategie, których nie tworzymy w gabinetach, ale w oparciu o bardzo szerokie - rozproszone geograficznie i środowiskowo - konsultacje ze środowiskami młodzieżowymi, z młodymi Polakami.





Konsultacje odbędą się w czwartek, online, na platformie ZOOM.