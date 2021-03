"Betonówka", pomiędzy węzłem Kijewo a Rzęśnicą, z dofinansowaniem [ZDJĘCIA]

Koniec z betonowym odcinkiem autostrady w okolicach węzła Kijewo. We wtorek z budżetu Unii Europejskiej przekazano na modernizację tej drogii 110 milionów złotych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmodernizuje 5 kilometrów trasy A6. We wtorek w tej sprawie podpisano umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych - mówi Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski.- Województwo zachodniopomorskie to jeden wielki plac budowy. Te unijne środki wraz z rządowymi pozwalają na to, aby inwestycje w naszym regionie mogły mieć miejsce - mówi Subocz.Koniec z nawierzchnią z lat trzydziestych ubiegłego wieku - mówi Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.- Nawierzchnia tej autostrady, którą właśnie przebudowujemy w ramach tej inwestycji, jest to nawierzchnia betonowa z lat 30. Te 5 kilometrów z 30 autostrady, które mamy w naszym województwie od granicy w Kołbaskowie do Węzła Rzęśnica, na które otrzymujemy dofinansowanie i które realizujemy, jest bardzo istotne z punktu widzenia Szczecina - mówi Lendner.Nowym odcinkiem A6 pojedziemy w trzecim kwartale przyszłego roku.W naszym województwie realizowane są 34 projekty transportowe - łączne dofinansowanie wynosi 7 miliardów złotych.