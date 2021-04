O głosowaniu nad Funduszem Odbudowy w "RSnW"

Głosowanie na Funduszem Odbudowy tematem rozmowy w "Radiu Szczecin na Wieczór".

Polska może otrzymać 770 miliardów złotych, głosowanie powinno być wyjęte spod bieżących sporów politycznych - uważa Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca rzecznika partii. - Mówimy o sprawie, która będzie definiować rozwój Polski przez najbliższe lata. To powinno być wyjęte z bieżących politycznych sporów w imię podstawowej odpowiedzialności za państwo. Panowie traktują to nie jako możliwość rozwojową dla Polski, możliwość wyrównywania różnic, możliwość prowadzenia zrównoważonego rozwoju, ale jako coś w rodzaju łupu wojennego.Tymczasem opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica uważają, że samorządy, gdzie rządzi opozycja dostaną za mało pieniędzy. - Że będziemy teraz negocjować to, jak się podzielimy. To my w tylu i tylu samorządach rządzimy, to my chcemy tutaj tyle. To nie jest w ogóle ten sposób myślenia o sprawach publicznych - powiedział Fogiel.Głosowanie nad uruchomieniem Funduszu Odbudowy może być jednym z najważniejszych głosowań w tej kadencji Sejmu.