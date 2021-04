Posłanki opozycji kłócą się o Fundusz Odbudowy

Kłótnia opozycji po zapowiedzi Lewicy w sprawie poparcia Funduszu Odbudowy - w sieci dyskutują też dwie posłanki z naszego regionu.

Magdalena Filiks z Platformy Obywatelskiej i Katarzyna Kotula z Lewicy ostro występowały na Strajkach Kobiet. Teraz jedna, Filiks, pisze na portalu społecznościowym o "policzku dla wszystkich, którzy protestują na ulicach". A Kotula odpowiada: "mówiliście, że kto zagłosuje przeciwko Funduszowi to zdrajca - mam podesłać screeny posłów PO"?Nowa Lewica wczoraj poinformowała, że na spotkaniu z premierem wynegocjowała wszystko to, na czym jej zależało. Szef PO Borys Budka liczy, że jeszcze "pójdą po rozum do głowy". Z kolei wspierający Lewicę były prezydent Aleksander Kwaśniewski oceniał w TVN24, że"Lewica stanęła na wysokości zadania, uznała, że racja stanu jestważniejsza".