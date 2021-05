Sprawdzona nieruchomość od miasta? Ruszyła akcja promocyjna

Ruszyła szczecińska akcja promocyjna, dzięki której można kupić lub wynająć sprawdzoną nieruchomość od Miasta.

Oferty, prezentowane na platformie miastooferuje.szczecin.eu , są na bieżąco uzupełniane przez urzędników szczecińskiego magistratu - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. - Chodzi w nim o to, aby każdy zainteresowany, niezależnie od tego czy jest to firma, deweloper czy osoba prywatna, mogła w jasny i przejrzysty sposób za pomocą wyszukiwarki sprawdzić, jakie nieruchomości są w rękach miasta i miejskich spółek; do jakich przetargów miasto się przygotowuje tak, aby można znaleźć nieruchomość dla siebie.Nieruchomość można kupić lub wynająć od Miasta z pierwszej ręki i bez pośredników, o czym nie wszyscy wiedzą. - Na przykład pod budowę domu jednorodzinnego. Deweloper może sprawdzić, jakie działki miasto ma do zaoferowania na przykład pod budowę bloku mieszkalnego czy jakiejś inwestycji komercyjnej. Dbamy o to, żeby ciągle była tam aktualna oferta różnych szczecińskich nieruchomości - dodaje Owsik-Kozłowski.Na portalu publikowane są zdjęcia, plany i wszystkie niezbędne informacje, także te o zasadach i terminach poszczególnych przetargów.