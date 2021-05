Ta inwestycja ma ułatwić komunikację z Łasztownią [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowe ronda na skrzyżowaniu ulic Energetyków i Świętego Floriana oraz ulic Hryniewieckiego i Logistycznej, odnoga linii tramwajowej w kierunku Łasztowni czy też kompleksowa przebudowa pięciu ulic dojazdowych do szczecińskiego portu. Tak w ciągu dwóch lat zmieni się krajobraz Międzyodrza.

Umowę na przebudowę tej części Szczecina podpisano w piątek w Urzędzie Miasta. Zdaniem prezydenta Piotra Krzystka, najważniejsza dla mieszkańców i kontrahentów portu będzie budowa ronda na ulicy Energetyków.



- Te rondo otwiera komunikację na Łasztownię i Kępę Parnicką. To jest bardzo ważny element, który odczują mieszkańcy, ponieważ ten wjazd na Łasztownię nie będzie już tak skomplikowany jak w tej chwili. To będzie też sprawny dojazd dla całego transportu ciężkiego na obie wyspy, a zatem i do portu. W końcu ucywilizujemy ten wjazd i transport kołowy, ciężki będzie miał już takie warunki, jakie powinny być przy tego rodzaju portach - powiedział prezydent Krzystek.



Wykonawcą inwestycji, wartej ponad 120 milionów złotych, będzie Firma Budowlano-Drogowa MTM z Gdyni. Zdaniem prezesa spółki Marka Ignatowskiego, wszystkie prace związane z przebudową tej części Szczecina uda się wykonać w ciągu najbliższych 23 miesięcy.



- Realizowaliśmy mnóstwo tego typu inwestycji. Uczestniczyliśmy m.in. w budowie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Cały układ drogowy związany z Obwodnicą Południową, większość dróg trójmiejskich i okołotrójmiejskich. W tej chwili też realizujemy w Grudziądzu układ torowo-tramwajowy-drogowy. Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego typu inwestycji - zapewnił Ignatowski.



Prace przy przebudowie Międzyodrza obejmą ulice Energetyków, Świętego Floriana, Władysława IV, Spichrzową, Zbożową, Celną, Bulwar Śląski i Gdański oraz część ulicy Bytomskiej. W ramach tej inwestycji na drogach dojazdowych do szczecińskiego portu przebudowane zostaną także przejazdy kolejowe, powstaną ścieżki rowerowe oraz w pełni oświetlone ciągi piesze.