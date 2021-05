Chcemy współpracować z PSL-em, Partią Szymona Hołowni, a także z Lewicą - deklarował w Szczecinie lider Ruchu Wspólna Polska Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy dodawał, że współpraca Koalicji Obywatelskiej z Lewicą wróci do norm, gdy opadnie kurz po ostatnich wydarzeniach.



Posłowie Lewicy poparli PiS w głosowaniu nad Funduszem Odbudowy. Skrytykowała to opozycja.



Razem musimy pracować nad tym, by opozycję wzmacniać - mówi Rafał Trzaskowski. - Ja też ostatnio słyszałem wypowiedzi polityków Lewicy, którzy mówią, że będą współpracowali z nami, jeżeli chodzi o ustawę, która będzie wdrażała w życie Krajowy Plan Odbudowy i mam nadzieję, że to będzie podstawa do tego, żeby wrócić do rozmów o współpracy.



Teraz funduszem odbudowy zajmie się Senat.