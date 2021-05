Powstaje wielki portret rotmistrza Pileckiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Malują wielki portret rotmistrza Pileckiego. To z okazji nadchodzącej 120. rocznicy urodzin bohatera.

- Robimy to, żeby przywołać o nim pamięć - mówi Bartłomiej Ilcewicz z Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego. - Tworzymy wizualizację, portret Pileckiego, który chcemy zaprezentować szczecinianom 13 maja. Zebraliśmy się też jako osoby, które ten sposób praktykują, albo ukazują swój patriotyzm.



- Jest to graficzne przedstawienie istniejącego już obrazu - dodaje grafik, Adrian Perec. - Będą użyte trzy kolory. Będzie biały, czerwony i szary. Najważniejsze kolory to biały i czerwony i myślę, że Witold Pilecki miał w sercu bardzo zakorzenione te barwy, więc tak go chcemy przedstawić.



Projekt stworzenia portretu został wsparty z mikrodotacji przez Miasto Szczecin.



Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego i żołnierzem Armii Krajowej. Jako więzień w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau organizował ruch oporu. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, został stracony w 1948 roku.