Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przeszło 89 tysięcy bonów turystycznych aktywowali rodzice w Zachodniopomorskiem. To ponad połowa przygotowanych w regionie.

Na realizację płatności jest czas do 31 marca przyszłego roku - wtedy też mija ważność bonów.



Wartość aktywowanych bonów w województwie to niemal 77 mln złotych. W całym kraju skorzystało już ponad 3,5 miliona rodziców i opiekunów.



Polski Bon Turystyczny jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jest przyznawany na podstawie danych, które przekazują jednostki wypłacające świadczenie Rodzina 500 plus.