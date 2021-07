Płatna strefa parkowania w Świnoujściu będzie większa

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Mieszkańcy i odwiedzający Świnoujście zapłacą za parkowanie na czterech kolejnych ulicach.

Samorząd rozszerzył strefę płatnego parkowania zaledwie po trzech tygodniach od wprowadzenia całorocznych opłat w śródmieściu i dzielnicy nadmorskiej.



Ulice Moniuszki, Żeromskiego, Bałtycka i Uzdrowiskowa to kolejne obszary, na których świnoujski samorząd wprowadził opłatę za parkowanie. Poszerzenie strefy już przegłosowali radni. Decyzja nie ucieszyła turystów. Mieszkańcy mają różne opinie w tej sprawie.



- Jako turysta powiem stanowcze - nie. Jak ma się dzieci, to każdy liczy te wydatki, a 40 zł w dzisiejszych czasach, to jest dużo pieniędzy - powiedział jeden z nich.



- Na pewno jest jakiś przychód dla miasta, bo turyści muszą za to płacić. Dla mieszkańców jest to uciążliwe i za długie - dodała kobieta.



- Co do ulicy Moniuszki, uważam, że słusznie, bo tam rzeczywiście dużo turystów parkuje. Co do Bałtyckiej nie do końca, ponieważ jest tu dużo mieszkańców - stwierdził kolejny mieszkaniec Świnoujścia.



Opłata za cały dzień parkowania w strefie wynosi 40 zł. Zmiany będą obowiązywać od września.