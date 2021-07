Reparacje wojenne. Polski minister spotkał się z niemieckimi politykami [WIDEO]

Sprawa reparacji dla rządu Zjednoczonej Prawicy nie jest zamknięta - mówił we wtorek na konferencji prasowej w ambasadzie w Berlinie polski minister spraw zagranicznych.

Zbigniew Rau spotkał się w tej sprawie z niemieckimi politykami m.in. przewodniczącym Bundestagu, ministrem finansów i ministrem spraw zagranicznych.- Podniesienie tej kwestii spotkało się albo z żywą, otwartą reakcją, natomiast nie spotkałem się dziś z takim zaprzeczeniem, że ta kwestia po prostu nie istnieje. Także stosunek moich rozmówców daje podstawy do rozpoczęcia procesu dalszych ustaleń - powiedział Rau.Koszt reparacji od Niemiec, po II Wojnie Światowej, jaki oszacował polski zespół parlamentarny to 850 mld dolarów.Podczas konferencji prasowej minister Zbigniew Rau dodał także, że polska pomoc trafiła już do powodzian w Niemczech. Nasi strażacy zawieźli 160 urządzeń do osuszania budynków w rejon Nadrenii Północnej-Westfalii.