Wyzwiska i bijatyka w trakcie meczu FC Polonii z berlińską drużyną

Rasistowskie wyzwiska i rękoczyny podczas wtorkowego meczu FC Polonia z berlińską drużyną RFC Liberta 1914.

Sprawę wyjaśnia wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie.



Jak mówi Radosław Singer, wiceprezes FC Polonia, w obawie o swoje zdrowie, trener i polscy zawodnicy zdecydowali się przerwać mecz.



- Obrażali naszych zawodników, bili ich. Pod koniec meczu doszło do kilkusekundowego duszenia jednego z naszych zawodników. Sędziowie oraz obserwatorzy, którzy byli obecni, ignorowali to, nie chcieli tego widzieć, może się bali, a może chcieli już ten mecz dokończyć - relacjonuje Singer.



Radosław Singer mówi, że agresorami byli zarówno niemieccy zawodnicy, jak i kibice: - To były sformułowania: "Tutaj są Niemcy, nie Polska.", "Co wy tu robicie?", "Uciekajcie z powrotem do Polski". Były także wulgarne sformułowania odnoszące się do matek zawodników. Tutaj już nie będę podawał przykładów.



Jak poinformował Radio Szczecin Dariusz Pawłoś, rzecznik prasowy Ambasady RP w Berlinie, służby konsularne wyjaśniają okoliczności incydentu.