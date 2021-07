12. Szczecińska Dywizja ze sprzętem za 100 mln zł

Moździerz SMK 120 mm RAK na podwoziu KTO Rosomak. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/M120_Rak.

Sprzęt za niemal 100 milionów złotych, przekazany przez MON, 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Żołnierze z regionu dostali nowe moździerze RAK.

Dzięki nim mogą prowadzić ostrzał w odległości nawet 10 kilometrów. 8 modułów umieszczonych na transporterach opancerzonych ROSOMAK trafiło do żołnierzy

dywizji stacjonujących w Stargardzie.



Oprócz "Raków" mundurowi dostali do dyspozycji cztery wozy dowodzenia - mówi kapitan

Błażej Łukaszewski, rzecznik dywizji.



- "Rak" jest istotną rewolucją, która artylerii zapewnia ogromną mobilność i szybkość działania. Diametralnie podnosi więc potencjał pododdziału wyposażonego w to uzbrojenie -



To już trzecia dostawa raków do dywizji na przestrzeni czterech lat. Pierwsze przyjechały do regionu w listopadzie 2017 roku, kolejne w 2019.. Każdy z takich transportów kosztował około stu milionów złotych. To element programu modernizacji armii przez Ministerstwo Obrony Narodowej.



Po raz pierwszy na poligon nowy sprzęt wyjedzie na początku września. 12. Dywizja organizuje tygodniowe manewry "Ryś - 21".