Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Kilkaset butelek znalazło się na ekspozycji świnoujskiego fortu. Choć obecność takich eksponatów może zaskakiwać, wiele opowiada o życiu i nawykach świnoujskiego garnizonu.

Fortowe szkło, przez pracowników obiektu kolekcjonowane jest już od kilku lat. Większość butelek znajdowali głównie przez przypadek.



- Prusaki nie zawsze byli czyścioszkami -mówi Piotr Kucharski - przewodnik w fortowym muzeum - część z nich trafiła do fosy. Od czasu do czasu czyścimy przepusty i natrafiamy na te skarby.



Szklane skarby mówią wiele o zwyczajach żołnierzy. Dzięki znalezisku wiadomo, co najchętniej pijali. Pracownicy fortu, segregując eksponaty, wyszczególnili tłoczenia z 30 różnych browarów z samego Świnoujścia.



- Okazuje się najpopularniejsze były trunki piwne - mówi Piotr Piwowarczyk, dyrektor Fortu Gerharda. - Alkoholu mocnego - mówię oczywiście o szkle - znajdujemy niewiele, jest trochę butelek po winie.



Wystawa butelek znajduje się na parterze budynku, przy fortecznej kuchni. Można ją obejrzeć w ramach zwiedzania Fortu Gerharda.