„Polish Concerti" w ramach „Mikołaj Górecki concerto grosso" w czwartek w Kołobrzegu

fot. Baltic Neopolis Orchestra

W środę wieczorem w Kościele Jana Ewangelisty na finał VII Baltic Neopolis Festival - Baltic Neopolis Orchestra zagrała prapremierowo utwór Mikołaja Piotra Góreckiego „Druga przestrzeń". Dzieło to powstało w 2021 roku w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - „Zamówienia Kompozytorskie".

W czwartek ten sam program Baltic Neopolis Orchestra zagra w Kołobrzegu w ramach XIX Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Katedrze" .



Zabiegałam o napisanie dla nas tego utworu u maestro Góreckiego kilka lat, przyznaje Emilia Goch - dyrektorka BNO.



- Na naszej pierwszej płycie nagrywaliśmy jego koncert skrzypcowy i przysięgam, że to był najpiękniejszy utwór jaki usłyszałam w życiu. To było tak nieprawdopodobne, my słuchaliśmy tej płyty i płakaliśmy wszyscy. Jak tylko graliśmy jego utwory, a graliśmy dużo, tez z kwartetem, to do niego zawsze maila pisałam: panie Mikołaju teraz jedziemy do Japonii, chciałam teraz też trochę imponować, że my jesteśmy w różnych miejscach i z tą jego muzyką w te różne miejsca jeździmy, żeby poczuł do nas sympatię - mówi Goch.



I się udało, ale to utwór wcale nie taki łatwy mówi koncertmistrz BNO Emanuel Salvador.



- Od początku byłem przekonany, że będzie fantastyczny, ale bardzo trudny. Utwór jest nieregularny, bardzo dużo pracowaliśmy, to były fantastyczne tygodnie - mówi Salvador



Początek dzisiejszego koncertu w kołobrzeskiej Bazylice konkatedralnej p/w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o 20.30.