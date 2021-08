Pierwszy etap budowy obwodnicy Warzymic, Przecławia i Kołbaskowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

W pełni gotową obwodnicą Przecławia i Warzymic pojedziemy pod koniec 2023 roku. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W ciągu najbliższych dwóch lat powstanie nowa, 4-kilometrowa droga łącząca rondo Hakena w Szczecinie ze Smętowicami.

W dalszym etapie drogowcy połączą Smętowice z autostradą A6 i następnie wybudują obwodnicę Kołbaskowa.



Mieszkańcy przyległych do drogi krajowej nr 13 miejscowości nie ukrywają, że od wielu lat czekali na tę inwestycję. Dla nich "wbicie łopaty" pod budowę obwodnicy to długo oczekiwana, dobra wiadomość.



- Dla mnie, mieszkańca gminy Kołbaskowo to bardzo dobra wiadomość. Jechać ze Szczecina przez Przecław i Warzymice jest czymś strasznym. - Ostatnio, żeby się przebić ze Szczecina na prawy brzeg zmarnowałem 80 minut. - To bardzo duży kłopot, szczególnie jak zbliżają się weekendy, to Karwowo czy Smolęcin są oblegane, zaczynają się robić korki - relacjonowali kierowcy.



W pełni gotową obwodnicą Przecławia i Warzymic pojedziemy pod koniec 2023 roku. Koszt pierwszego etapu tej inwestycji to prawie 90 milionów złotych.