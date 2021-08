Co z komunikacją między wyspami po otwarciu tunelu?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do otwarcia tunelu w Świnoujściu zostało niewiele ponad rok. Mieszkańcy się cieszą, ale i zastanawiają, jak będzie wyglądała komunikacja między wyspami.

Sprawdzaliśmy, czy z miasta znikną legendarne promy i jak między brzegami przeprawiać się będą rowerzyści i piesi.



Teraz na dwóch nitkach świnoujskiej przeprawy promowej kursuje łącznie sześć jednostek. Rocznie miejska żegluga obsługuje około 2,5 mln pojazdów i kilkanaście milionów osób. Już za rok to się zmieni. Przeprawę promów Karsibór zastąpi tunel. W ograniczonym składzie i częstotliwości kursowania zostaną Bieliki.



Paweł Szynkaruk, dyrektor Żeglugi Świnoujskiej tłumaczy, że zostać muszą. - Przez tunel nie będą mogli przemieszczać się piesi i rowerzyści. Tunel będzie musiał być konserwowany. Mogą się zdarzyć jakieś wypadki, wtedy też przeprawa będzie służyła - powiedział Szynkaruk.



Mieszkańcy za kolejkami na prom nie będą tęsknić, ale równocześnie obawiają się, że po otwarciu tunelu, miasto stanie w korkach. - Tunel budują? Ok, ale nie ma już jak poruszać się tym miastem. Jak będzie uruchomiony tunel, to tu będzie armagedon - mówią mieszkańcy.



Samorząd konkretną koncepcję zarządzania ruchem wybierze dopiero na przełomie września i października. Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia przyznaje, że dużą rolę odegra komunikacja autobusowa. - Przygotujemy autobusy do tego, żeby również rowerzyści mogli, zostawiając swój pojazd, mogli bezpiecznie przemieścić się tunelem - zapewnia Żmurkiewicz.



Na wyspie Wolin obecnie budowany jest węzeł, który umożliwi przesiadkę.