Kołobrzeg: Koniec z kolejkami w urzędzie?

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Koniec ze staniem w kolejkach w kołobrzeskim Urzędzie Miasta zapowiadają miejscowi urzędnicy.

Kołobrzeski Urząd Miasta pracuje nad uruchomieniem systemu kolejkowego umożliwiającego umówienie terminu wizyty w magistracie. Ma to być sposób na likwidację kolejek ludzi, którzy zbierają się na urzędowych korytarzach.



Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu zapowiada, że zmiany mają dotyczyć dwóch wydziałów, które każdego dnia odwiedza największa liczba mieszkańców.



- Jesteśmy już na ukończeniu systemu kolejkowego, dwóch wydziałów, w których przyjmujemy najwięcej interesantów. To wydział obsługi mieszkańców, gdzie są dowody osobiste, meldunki, ewidencja działalności gospodarczej oraz do Urzędu Stanu Cywilnego. Po co stać w kolejce, jak można się umówić na konkretną godzinę - informuje Pełechata.



Urząd planuje uruchomić specjalną platformę na swojej stronie internetowej, dzięki czemu każdy mieszkaniec będzie mógł umówić się na wybrany przez siebie dzień i godzinę. System kolejkowy ma ruszyć po wakacjach.