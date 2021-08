Ruszył remont między Ustowem a Siadłem Górnym

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy! Rozpoczyna się wymiana nawierzchni na drodze między Ustowem a Siadłem Górnym.

- Długo oczekiwana przebudowa rusza już we wtorek i zostanie podzielona na trzy etapy - mówi Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Policach.



- Przystępujemy do remontu nawierzchni drogi powiatowej na trzech odcinkach. Pierwszy odcinek od miejscowości Ustowo do miejscowości Kurów, później od Kurowa do Siadła Dolnego, a następnie pomiędzy Siadło Dolne - Siadło Górne. Zakładamy prowadzenie prac w godzinach popołudniowych, żeby jak najmniej było to uciążliwe dla kierowców, gdyż tamten region jest też mocno obciążony wszystkimi innymi remontami, także chodzi o to, aby jak najmniej było to uciążliwe - tłumaczy Sochanowska.



Prace drogowe potrwają tu około miesiąca. Koszt inwestycji, to kwota ponad 1 milion 600 tysięcy złotych.