Inwestycje strategiczne. Trwa nabór wniosków w rządowym programie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ogromne zainteresowanie rządowym Programem Inwestycji Strategicznych. Według informacji Radia Szczecin, wszystkie samorządy z naszego województwa zarejestrowały się w aplikacji do składania wniosków o dofinansowanie. Rządowa dopłata może wynieść nawet 95 procent kosztów inwestycji.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to jeden z elementów Polskiego Ładu Prawa i Sprawiedliwości.



- Maszewo do programu złożyło trzy wnioski o dofinansowanie: modernizacji hydrofornii, przebudowy kanalizacji we wsi Dębice i wymiany oświetlenia w całej gminie - mówi burmistrz Maszewa Paweł Piesio. - Faktycznie to inwestycje strategiczne. Nie mogę pozwolić na to, żeby w gminie w pewnym momencie zabrakło wody, a tu robi się pomału problem z ciśnieniem.



- Program ma dwa założenia. Poprawa jakości życia mieszkańców i boom inwestycyjny dla przedsiębiorców - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. - Lokalne firmy powinny myśleć, jak tu wzmocnić się; co zrobić, żeby być gotowym zrealizować wszystkie inwestycje lokalne.



Oprócz programu inwestycji strategicznych, Polski Ład to także m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy czy też budowa domów do 70 m2 bez urzędowego pozwolenia na budowę.



Nabór wniosków w Rządowym Programie Inwestycji Strategicznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego trwa do 15 sierpnia.