Korek na trasie S3

Korek od strony Goleniowa do Szczecina na drodze ekspresowej S3. Najgorzej jest przed samym zjazdem do centrum miasta na Węźle Kijewo i na wysokości Rzęśnicy.

Dzwonicie do nas w tej sprawie.



- Dzwonie z trasy do Szczecina. Od 40 minut wlokę się w korku, mniej więcej na wysokości zjazdu na Stepnicę. W tej chwili minąłem Rurkę - informuje słuchacz.



Wielka prośba do dzwoniących do nas kierowców - mówcie jaką dokładnie jedziecie drogą, w innym przypadku telefony są mało użyteczne.



Gdzie jeszcze utkniemy? Jadąc cały czas S3 na południowy-zachód przed Węzłem Klucz, tu korek zaczyna się krótko za Kijewem. W drugą stronę - a więc na północ, zwolnicie przed Kijewem i jeśli jedziecie nad morze, to więcej poważnych

utrudnień nie zobaczycie.



