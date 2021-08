Będą kolejne pieniądze na dożywienie dzieci i seniorów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojewoda podpisał aneksy. Ponad milion siedemset tysięcy złotych trafi do 34 gmin w regionie - na dożywienie dzieci, młodzieży i osób starszych - w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

To nie pierwsze pieniądze na ten cel, które trafią do gmin w tym roku. W ramach programu już w lutym, rząd wypłacił ponad 22 miliony złotych dla 113 gmin.



Największym beneficjentem programu jest Szczecin, gdzie trafiło trzy i pół miliona złotych. Dla porównania, do Koszalina trafiło niecałe 800 tysięcy, do Szczecinka 715 tysięcy. Dzięki tym pieniądzom będzie można opłacić obiady w szkołach dla uczniów, ale też posiłki dla osób starszych, które nie wychodzą z domów.



Niektóre gminy proponują też mieszkańcom bony żywnościowe albo zasiłki. Aneksy, które podpisał wojewoda Zbigniew Bogucki odciążają 34 gminy - ich włodarze będą mogli przesunąć część pieniędzy na inny cel.