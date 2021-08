Kolejny zastrzyk gotówki na inwestycje drogowe w regionie [ZDJĘCIA]

Ponad sto milionów złotych trafi do zachodniopomorskich samorządów na budowy, modernizacje oraz remonty dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zapowiedział, podczas konferencji prasowej w Kobylance, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

W większości koszty budowy nowej drogi pokrywa rząd. Wnioski na poprawę jakości dróg samorządy mogą składać do 27 sierpnia.- Za niespełna dwa tygodnie, samorządy z województwa zachodniopomorskiego, mogą składać wnioski i aplikować o to, żeby uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od 50 do 80 procent. Powtarzam, jest naprawdę spora pula pieniędzy do tego, żeby je podnieść. One są można powiedzieć na wyciągnięcie ręki - tłumaczył Bogucki.Z takiej rządowej dotacji na budowę dróg korzysta m.in. gmina Kobylanka.Jak mówi Julita Pilecka, wójt Kobylanki, gmina w przeciągu 3 lat skorzystała czterokrotnie z rządowej dotacji na rozbudowę dróg lokalnych. Dodaje, że bez tych pieniędzy, samorząd z własnego budżetu nie wybudowałby ani jednej drogi.- Bez zewnętrznego dofinansowania nie byłoby to zwyczajnie możliwe. Otrzymaliśmy ponad trzy miliony złotych na wszystkie te przedsięwzięcia. Gminy, takie jak nasza, nie byłyby w stanie sfinansować samodzielnie tego rodzaju wydatków, tak dużych inwestycji. Będziemy składali wniosek na drogę z Reptowa do Morzyczyna. Jest to też taki ważny punkt na mapie gminy, mianowicie droga ta łączy dwie miejscowości - tłumaczyła Pilecka.W najbliższym czasie, gmina z rządowego wsparcia, wybuduje dwustumetrową drogę. Choć odcinek jest krótki, to dla Kobylanki jest ważny, bo połączy szkołę podstawową z Urzędem Gminy.