Miasto chce pozyskać finansowanie na trzy duże zadania drogowe

Wnioski o dofinansowanie trzech inwestycji drogowych złożyło miasto Szczecin do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Miasto chce otrzymać wsparcie na dwa kolejne etapy przebudowy ulicy Szafera, na budowę ulic Kredowej i Urlopowej oraz ul. Zbójnickiej. Te ostatnie mają pomóc włączyć się Szczecinowi w planowaną Zachodnią Obwodnicę Szczecina - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta do spraw inwestycji.- W ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych miasto Szczecin z końcem lipca złożyło wnioski na trzy zadania drogowe. One są ściśle związane z tymi warunkami ustalonymi w ramach tego całego naboru. Czyli są to projekty powiązane z zadaniami, które są lub będą realizowane przez rząd. Jako gmina Miasto Szczecin wpisaliśmy takie projekty, które wpisują się z założenia pod planowaną Zachodnia Obwodnicę Szczecina - mówi Zieliński.Pieniądze dla gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych mają iść przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki temu szybciej trafią do gmin - mówi Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Rządowy fundusz inwestycji strategicznych dla Polski, dla przyszłości. Fundusz, który po tym wielkim kryzysie, ma jeszcze bardziej podnieść naszą gospodarkę, ma wyrównać szanse wszystkim gminom, powiatom i miastom - mówi Szałabawka.W sumie Szczecin oczekuje dofinansowania na poziomie około 85 milionów złotych.