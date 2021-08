Polski Ład: Stargard stara się o dofinansowanie trzech inwestycji

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Stargard stara się o finansowanie z rządowego programu "Polski Ład". Inwestycje, które chce zrealizować, warte są ponad 123 miliony złotych.

Modernizacja oczyszczalni ścieków, przebudowa ulic na terenie osiedla Kluczewo i projekt pod nazwą „Zielone płuca osiedla Zachód” – to inwestycje, o finansowanie których stara się Stargard.



- To trzy bardzo różne projekty, natomiast oczekiwane przez mieszkańców i ważne z punktu widzenia funkcjonowania miasta – mówi Piotr Syczewski, rzecznik prezydenta miasta. - Wnioskowane dofinansowanie jest na wysokim poziomie, więc mocno trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że uda się je pozyskać.



Zadowolenia z uruchomionego przez rząd Programu Inwestycji Strategicznych nie kryje poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.



- Każda dodatkowa możliwość dofinansowania środków inwestycyjnych to niezwykle cenna rzecz - uważa Jach i zapewnia, że będzie lobbował na rzecz zgłoszonych przez Stargard inwestycji.