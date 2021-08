Goście "RSnW" o reformach wymiaru sprawiedliwości

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości - taką odpowiedź uzyskała Komisja Europejska od polskich władz. Goście "Radia Szczecin na Wieczór" komentowali słuszność podjętych działań.

- Jest to dość elastyczna odpowiedź - mówi Marek Dyduch, poseł klubu parlamentarnego Lewicy. - Wymiar sprawiedliwości to jest złożony mechanizm, nie da się z dnia na dzień zmienić sposobu funkcjonowania. Nasz rząd mówi: "dobrze, próbujemy to zmienić". Większość polityczna mówi: "ale dajcie nam czas". Stąd we wniosku, że podejmujemy próbę zreformowania Sądu Najwyższego, w kontekście zmiany czy likwidacji Izby Dyscyplinarnej jest prośba o to, żeby dać Polsce na to trochę czasu i jej nie karać od razu - tłumaczy Dyduch.



- Odpowiedź rządu jest bardzo dyplomatyczna i ma duże atuty - komentuje Mariusz Kałużny, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.



- Teraz - przepraszam za wyrażenie - byle urzędnik Komisji Europejskiej, byle sędzia TSUE może wstrzymać środki w Polsce i zamknąć jakąś instytucję. Może rządzić w Polsce, wstrzymać różne procesy byle urzędnik, którego Polacy nie wybierali i nie znają - tłumaczy Kałużny.



Przypomnijmy, że w połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.



Polska złożyła wniosek o uchylenie postanowienia Trybunały Sprawiedliwości o zastosowaniu środka tymczasowego ws. Izby Dyscyplinarnej. Podstawą wniosku jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca.