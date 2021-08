Polski Ład: Kołobrzeg stara się o dofinansowanie dwóch inwestycji

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeg stara się o środki finansowe z rządowego programu „Polski Ład”.

Urzędnicy złożyli wnioski o dofinansowanie dwóch miejskich inwestycji. Pierwsza to przebudowa biegnącej przez dzielnicę uzdrowiskową ulicy Zdrojowej. Jak wskazuje wiceprezydent Ewa Pełechata, jest to inwestycja, na którą kierowcy czekają od lat.



- Nie ulega wątpliwości, że ulica Zdrojowa, jako główna arteria komunikacyjna w uzdrowisku, przy założeniach, żeby utrzymać statut uzdrowiska i ograniczyć poziom hałasu, jej stan wymaga natychmiastowego działania - mówi Pełechata.



Miasto chciałoby również przebudować strzelnicę sportową przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.



Poseł Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości tłumaczy, co będzie kluczowe przy ocenie kołobrzeskich wniosków.



- Głównym kryterium jest strategiczność dla jednostek samorządu terytorialnego, a więc czy ulica Zdrojowa jest strategiczna z punktu widzenia powstawania nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości - wyjaśnia Hoc.



Łącznie Kołobrzeg chciałby pozyskać z programu ponad 15 milionów złotych.