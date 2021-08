Drogowe inwestycje w regionie [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Doświetlenie przejść dla pieszych, nowe układy skrzyżowań czy oznakowanie pionowe. To wszystko powstaje w naszym województwie w ramach projektu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024.

Zadania koordynuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



Bezpieczeństwo będzie głównym tematem dzisiejszej audycji "Lato Kierowców" między 16 a 20 w Radiu Szczecin. Jak mówi Mateusz Grzeszczuk, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, część zadań jest już realizowanych - inne rozpoczną się w ciągu najbliższych miesięcy.



- Za tego roku planujemy realizację około 17 takich zadań obejmujących przede wszystkim przejścia dla pieszych. Będą to doświetlenia, budowa sygnalizacji, szereg mniejszych zadań. Ten rok to początek wdrażania programu - powiedział Grzeszczuk.



Tylko w 2019 roku na autostradach w całym kraju doszło do 430 wypadków. Na drogach ekspresowych 480. A na pozostałych odcinkach? Aż 4700 wypadków. Zmarło w nich 840 osób. A rannych było prawie 6 tysięcy.