Co czeka dzieci po powrocie do szkół? Dyskusja w RSnW

Prawie 5 milionów uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpocznie w środę rok szkolny. O tym, jak wyglądać będzie powrót do szkół mimo wciąż trwającej pandemii, dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Naszym priorytetem jest utrzymanie nauki stacjonarnej - powiedział Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.- Stąd też te wysiłki organizacyjne, aby do każdej szkoły, która tylko tego potrzebuje, wprowadzić potrzebną aparaturę do ewentualnej szybkiej diagnozy uczniów, którzy mają podwyższoną temperaturę - mówił Rzymkowski.Przede wszystkim skupiamy się na rozwoju emocjonalnym uczniów - dodała Jolanta Faryńska, dyrektor SP 11 w Stargardzie.- Żeby na nowo nawiązać relacje i współpracę z uczniami oraz rodzicami. Chcemy wrócić do tej normalności i dać wsparcie dzieciom, jeżeli chodzi o wychowanie. Oczywiście nie zapominamy też o nauczaniu - mówiła Faryńska.W szkołach wciąż obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa, jak między innymi noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych czy dezynfekcja rąk.