Tną blachy pod budowę doku

Cięcie blach zapoczątkowano w Stoczni Szczecińskiej Wulkan. źródło: https://pixabay.com/pl/2819146/jarmoluk/CC0 - domena publiczna

Rozpoczęto cięcie blach pod budowę doku pływającego dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Inwestorem jest Fundusz Rozwoju Spółek.

Cięcie blach zapoczątkowano w Stoczni Szczecińskiej Wulkan. To pierwsza czynność rozpoczynająca fizyczną budowę. To największy dok, jaki dotychczas był w Szczecinie - ma mieć ponad 235 metrów długości i ponad 47 metrów szerokości.



Nadzór nad budową sprawuje Polski Rejestr Statków.



Aby dok mógł pracować trzeba jeszcze wybudować tzw. głębię dokową i pirs, do którego będzie zacumowany. Tę część inwestycji ma wykonać Morska Stocznia Remontowa Gryfia.