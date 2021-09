Wyrok w sprawie o morderstwo i kanibalizm

Sąd w poniedziałek ogłosi wyrok w sprawie okrutnej zbrodni sprzed 19 lat. Zakończył się proces o morderstwo i kanibalizm.

Do zdarzenia doszło w 2002 roku na terenie miejscowości Łasko i Strzelce Krajeńskie. Sprawcy mieli uprowadzić i ze szczególnym okrucieństwem zamordować mężczyznę po czym poćwiartować jego ciało, upiec je, a następnie zjeść.Dopiero jesienią 2017 roku policjanci równocześnie zatrzymali cztery osoby w wieku od 38 do 56 lat.Do dziś nie udało się ustalić tożsamości ofiary ani dokładnej daty i miejsca zdarzenia. To właśnie z tego powodu dopiero teraz podejrzani stanęli przed sądem.- Niemniej jednak zebrany skrupulatnie w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy, w tym dowody pozyskane w ramach nowoczesnych technologii wykrywczych, relacji jednego z podejrzanych, pozwoliło na postawienie tych mężczyzn w stan oskarżenia - mówiła rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Alicja Macugowska-Kyszka.Mężczyznom postawiono zarzuty przestępstwa przeciwko wolności, zabójstwa oraz znieważenia zwłok.Oskarżonym grozi nawet dożywocie.