Saperzy w Świnoujściu wyławiają niebezpieczne elementy pochodzenia wojskowego

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Saperzy weszli na budowę przystani rybackiej w Świnoujściu. Nurkowie oczyszczają dno z niebezpiecznych elementów. Dopiero po zakończeniu tych prac, można będzie kontynuować roboty budowlane.

Budowa przystani rybackiej na wyspie Karsibór w Świnoujściu zasłynęła z niezwykłego odkrycia, a były nim tony śmieci ukryte pod pomostami. Częściowo udało się je wydobyć, ale wiele pozostało jeszcze na dnie i ich usuwaniem zajęli się nurkowie - minerzy.



Skala zanieczyszczenia przerosła nasze wyobrażenia - mówi Maciej Tomaszewski, rzecznik wykonawcy inwestycji.



- Nie spodziewaliśmy się tak ogromnej skali problemu związanego z zanieczyszczeniem akwenu. Rozpoczęły się prace związane z oczyszczaniem tego terenu z obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Do tych działań zaangażowanych jest pięć osób z ekipy nurkowej oraz jednostka pływająca, która jest bazą do prowadzenia prac podwodnych - mówi Tomaszewski.



Nurkowie pracują na powierzchni ponad jednego hektara. Dopiero po zakończeniu prac można będzie kontynuować roboty budowlane.



Koszt inwestycji to ponad 11,5 miliona złotych. Zakończy się w przyszłym roku.