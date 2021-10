Polskie równa się zdrowe? Nowy minister rolnictwa stanie przed wyzwaniem

Walka o dobre imię polskiej żywności - to będzie najważniejsze zadanie nowego ministra rolnictwa.

Tak ocenia ekspert audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" w Radiu Szczecin. Według medialnych doniesień, podczas rekonstrukcji rządu Grzegorz Puda przestanie pełnić funkcję szefa tego resortu.Zdaniem Arkadiusza Malkowskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, do najtrudniejszych zadań kolejnego ministra będzie należeć utrzymanie wysokiej sprzedaży polskich produktów, ale także dbanie o ich renomę. To nie będzie łatwe m.in. z powodu ostatnich susz, ale też nieodpowiedzialności niektórych producentów. Dlatego potrzebne są szybkie działania - uważa Malkowski.- Będzie to niezwykle trudne, ze względu na panujące warunki klimatyczne w naszym kraju. Będzie to trudne ze względów politycznych, przykładem jest chociażby ostatnie wycofanie mięsa polskiego z Czech, gdzie złapano producentów na przekraczaniu wszelkich możliwych norm. Coraz trudniej będzie przekonywać polskich konsumentów, że coś takiego jak polska zdrowa żywność nadal istnieje. To jest problem z którym nowy minister będzie musiał się zmierzyć. To jest czas, kiedy jeszcze możemy reagować - przekonuje Malkowski.Rekonstrukcja rządu ma odbyć się w tym tygodniu. Według nieoficjalnych informacji nowym ministrem rolnictwa zostanie Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Całej rozmowy można wysłuchać na w zakładce "Na Szczecińskiej Ziemi"