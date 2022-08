Więcej pacjentów przyjmie poradnia przy Unii Lubelskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie dwa razy więcej pacjentów będzie mogła przyjąć poradnia dla dzieci i dorosłych w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

To dzięki przebudowie budynku. Było to konieczne, bo specjaliści nie mieli gdzie przyjmować.



- Rocznie przyjmują 180 tysięcy pacjentów, po zmianach będzie można tę liczbę zwiększyć do 300 tysięcy - mówi Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. - Poradnia jest czynna już cztery razy w tygodniu od 8 do 18 jako całość. Brakowało nam miejsc. Nasi specjaliści chcą przyjmować, ale nie mają gdzie i dlatego staraliśmy się, żeby powiększyć przestrzenie. Powstanie pracownia audiologiczna dla badań słuchu, w pełni profesjonalna.



Prace są już na ukończeniu. Rozbudowana poradnia pacjentów zacznie przyjmować w październiku.