Mieszkańcy gminy Kołbaskowo mogą wziąć udział w debacie nad stanem własnej gminy.

Okazja taka nadarzy się już w poniedziałek 17 czerwca w trakcie zbliżającej się sesji. Wówczas każdy mieszkaniec, który zdobędzie pisemne poparcie co najmniej dwudziestu osób, będzie mógł zabrać głos - oceniając tym samym pracę samorządu za rok 2023. Co ważne, liczba osób zabierających głos ograniczona została tylko do piętnastu. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 14 czerwca.