Jest przetarg na przebudowę Smoczej i Krzemiennej

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ruszył przetarg na przebudowę ulic: Smoczej i Krzemiennej w Szczecinie. Pierwszy etap ma włączyć Krzemienną w sieć drogi krajowej numer 31.

Prace obejmować będą dostosowanie wlotu ulicy do przejazdu autobusów.



Drugi etap to rozbiórka starej nawierzchni, położenie nowej, ale i stworzenie nasadzeń czy wykonanie oświetlenia.



Oferty nadsyłać można do 6 grudnia, a czas na wykonanie wszystkich prac to 2 lata.