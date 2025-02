Nocna sprzedaż alkoholu w mieście. Projekt ograniczenia

Projekt ograniczenia sprzedaży alkoholu w Szczecinie w godzinach nocnych zdominował niedzielną "Kawiarenkę polityczną" Radia Szczecin.

Zdaniem radnego Koalicji Obywatelskiej Stanisława Kaupa, to dobry pomysł. W jego ocenie dotychczasowe działania prewencyjne miasta okazały się nieskuteczne.- W ostatnich latach widzimy wzrost alkoholowego chuligaństwa wokół sklepów całodobowych w Szczecinie. Jest ich niewiele, natomiast sprawiają, że mieszkańcy, którzy chcą w nocy spokojnie odpoczywać, nie mogą, ponieważ dzieją się tam regularne libacje, dochodzi do wielu zniszczeń infrastruktury miejskiej - podkreślił.Nocna prohibicja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w Szczecinie - uważa radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Romianowski.- Poprzez ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach wieczornych i nocnych na pewno zrobimy krok ku poprawie bezpieczeństwa w naszym mieście - ocenił.Zakaz nie przyczyni się do mniejszej sprzedaży alkoholu - mówi prezes Nowej Nadziej Dariusz Olech.- Na przykład w Szwecji można kupić alkohol w ograniczonych godzinach tylko w państwowych punktach. No i dane pokazują, że osoby, które regularnie spożywają alkohol, bardzo często ten alkohol po prostu chomikują w domach. I 92 proc. takich osób ma dwumiesięczne zapasy alkoholu - powiedział.Według danych z 2023 roku statystyczny Polak spożywa średnio około 10 litrów czystego spirytusu rocznie.Edycja tekstu: Jacek Rujna