Młodzi w Świnoujściu chcą szkoły bez ocen

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uczniowie świnoujskich liceów chcą szkoły bez ocen. W ramach kongresu "Ocenianie to wyzwanie", świnoujska młodzież spotkała się z przedstawicielami kuratorium oraz lokalnych placówek edukacyjnych.

Głównym tematem była zmiana systemu oceniania na procentowe.



- Kongres jest po to, żeby zobaczyć punkt widzenia młodzieży. Co oni by chcieli zmienić w systemie edukacji... - opowiada Joanna Wojciechowska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Świnoujściu.



- Wiadomo, że musi być coś, co będzie nam wyznaczało nasz progres, i to w jakim obecnie stanie jesteśmy, jeśli chodzi o naszą wiedzę. Ta forma, jaka teraz jest, mi np. nie pasuje. Dzisiejsze spotkanie może coś zmienić. W Goleniowie jedna szkoła zmieniła swój system oceniania - przekonuje Borys Kowalewski, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.



- Każdy dyrektor ma wolną rękę w tej sprawie i może decydować, jaki system oceniania jest w danej szkole - dodaje jeden z uczniów.



Kongres trwał 3 godziny. Uczniowie poza chęcią zmiany systemu oceniania wyrażali opinie na temat dostosowania poziomu wiedzy do indywidualnych predyspozycji.



