Prezydent odwiedził Kołobrzeg [ZDJĘCIA]

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w czwartek Kołobrzeg. Wszystko w związku z odbywającym się nad morzem Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Delegaci „Solidarności” od rana obradują w kołobrzeskiej hali Milenium. Prezydent podziękował im za współpracę w ciągu ostatnich 10 lat i wymieniał największe wspólne sukcesy.



- Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet, do 65 lat dla mężczyzn. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. Rodzina 500+, aktualnie rodzina 800+. Ustanowienie przepisów określających minimalną stawkę godzinową - mówił Duda.



Zaapelował również do związkowców.



- Pilnujcie Polski tak, jak zawsze do tej pory to robiliście. Ja za te kilka miesięcy już z tego miejsca w pałacu prezydenckim z oczywistych przyczyn pilnować jej nie będę mógł - dodał Duda.



Zjazd „Solidarności” będzie kontynuowany w piątek. Kolejnym gościem będzie Karol Nawrocki, czyli popierany przez związkowców kandydat na prezydenta.



