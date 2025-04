Nawrocki: potrzebujemy dzisiaj "Solidarności" [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu trwa Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". W spotkaniu związkowców wziął udział Karol Nawrocki, kandydat na Prezydenta RP.

O Polsce ambitnej i sprawiedliwej mówił w swoim wystąpieniu Karol Nawrocki dodając, że wielką rolę do odegrania ma tu właśnie "Solidarność".



- Po to potrzebujemy dzisiaj, panie przewodniczący, drodzy państwo, "Solidarności", żeby w Polsce była sprawiedliwość i szacunek dla ludzi pracy, bo to gospodarka jest dla ludzi, a nie ludzie dla gospodarki - podkreślał



Nie zabrakło również obietnic wyborczych. - Bić się będę o 13. i 14. emerytury i o wszystkie zdobycze socjalne. Muszą być obronione przez przyszłego prezydenta Państwa Polskiego, bo Polska musi być sprawiedliwa.



Spotkanie miało charakter zamknięty, a w Kołobrzegu Nawrocki nie spotkał się z mieszkańcami.



Autorka edycji: Joanna Chajdas