Hrabiny przodem w studiu S1 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Przez całe wakacje budził słuchaczy Radia Szczecin, we wtorek mogli wysłuchać go na żywo. Mowa o audiobooku "Hrabiny przodem" złożonym z felietonów Anny Ołów-Wachowicz.
W radiowym studiu S1 pojawiła się aktorka Olga Adamska, czyli głos Hrabin oraz muzycy i autorka grafik do tomiku.

Opowiedzieli o powstawaniu słuchowiska i zaprezentowali jego fragmenty.

- Podobało mi się i koleżanka mnie zachęciła właśnie. Uznałam, że tutaj będzie ciekawe spotkanie i dowiem się czegoś ciekawego. Bardzo lubię czytać książki, także korzystam z audiobooków normalnie.

- Zawsze zachwyca mnie to, kiedy słowo napisane, które jest tak naprawdę dwuwymiarowe i płaskie, dostaje innych wymiarów. Pojawiają się emocje, głos, interpretacja aktorki - mówi autorka "Hrabin przodem" Anna Ołów-Wachowicz.

- Mam bardzo dużo ulubionych fragmentów, ponieważ umiem tych tekstów około 20 czy 30 na pamięć i mam taką zasadę od lat, że każdy tekst, na którym pracuję, staje się moim ulubionym - mówi aktorka Olga Adamska.

Audiobooka wciąż można słuchać na naszej stronie internetowej oraz przez platformę Spotify.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

