Pracowita noc zachodniopomorskich strażaków

Burzowa noc nad województwem. Minionej doby straż pożarna odnotowała w naszym regionie 39 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi.
- Działania strażaków to głównie pompowanie wody z zalanych pomieszczeń oraz usuwanie powalonych konarów i gałęzi drzew - mówi rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, aspirant Dariusz Schacht.
Strażacy najwięcej razy interweniowali w Policach, Gryfinie i Szczecinie.
