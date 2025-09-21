Szczecińska Giełda Płytowa - każdy znajdzie coś dla siebie [ZDJĘCIA]

Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Domu Kultury 13 Muz odbyła się comiesięczna Szczecińska Giełda Płytowa. Jak zawsze można było na niej znaleźć albumy wykonawców reprezentujących różne gatunki muzyczne.
– Mamy tutaj zarówno rock, cięższe brzmienia, pop, disco i elektronikę, więc każdy znalazł coś dla siebie – mówi kolekcjoner winyli Zdzisław Matusewicz. - Chcemy porozmawiać, chcemy spotkać się z kolekcjonerami, rozmawiamy o tych płytach. Dla niektórych muzyka jest naprawdę ważnym kawałkiem życia i nie wyobrażają sobie wręcz życia bez muzyki.

- Giełda, której dobrym duchem jest Zdzisław Matusewicz, ma już długą tradycję i chcemy ją starannie pielęgnować – mówi dyrektor 13 Muz Waldemar Kulpa. - Przez wiele lat robiliśmy to w Kontrastach. Po zamknięciu Kontrastów przez jakiś czas w Klubie Rocker, później w Browarze Polskim. Teraz była spora przerwa, ale w rozmowach wyszło nam, że jednak warto, jest dużo kolekcjonerów. Winyl przeżywa swój renesans znowu i tak postanowiliśmy się co miesiąc spotykać.

Kolejna edycja Szczecińskiej Giełdy Płytowej w październiku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
