Szczecińska Giełda Płytowa - każdy znajdzie coś dla siebie [ZDJĘCIA]

W Domu Kultury 13 Muz odbyła się comiesięczna Szczecińska Giełda Płytowa. Jak zawsze można było na niej znaleźć albumy wykonawców reprezentujących różne gatunki muzyczne.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

– Mamy tutaj zarówno rock, cięższe brzmienia, pop, disco i elektronikę, więc każdy znalazł coś dla siebie – mówi kolekcjoner winyli Zdzisław Matusewicz. - Chcemy porozmawiać, chcemy spotkać się z kolekcjonerami, rozmawiamy o tych płytach. Dla niektórych muzyka jest naprawdę ważnym kawałkiem życia i nie wyobrażają sobie wręcz życia bez muzyki.- Giełda, której dobrym duchem jest Zdzisław Matusewicz, ma już długą tradycję i chcemy ją starannie pielęgnować – mówi dyrektor 13 Muz Waldemar Kulpa. - Przez wiele lat robiliśmy to w Kontrastach. Po zamknięciu Kontrastów przez jakiś czas w Klubie Rocker, później w Browarze Polskim. Teraz była spora przerwa, ale w rozmowach wyszło nam, że jednak warto, jest dużo kolekcjonerów. Winyl przeżywa swój renesans znowu i tak postanowiliśmy się co miesiąc spotykać.Kolejna edycja Szczecińskiej Giełdy Płytowej w październiku.