Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Parkingowiec KW 36. Więcej miejsc dla mieszkańców [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nasz sprzeciw przyniósł skutek - mówią mieszkańcy szczecińskiego Kwartału 36.
Więcej miejsc w parkingowcu dla mieszkańców kwartału 36

Więcej miejsc w parkingowcu dla mieszkańców kwartału 36

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy parkingowiec w Szczecinie od poniedziałku dostępny dla kierowców
Parkingowiec KW 36 w ogniu krytyki mieszkańców centrum [ZDJĘCIA]
W nowym parkingowcu otrzymali 43 miejsca, a nie, jak pierwotnie przewidziano 20.

- To dobra decyzja, ale mam nadzieję, że władze miasta będą pamiętały o naszych innych obawach - powiedział Bolesław Szulc, mieszkaniec KW 36.

- Nie wszystkich stać na 300 złotych miesięcznie. A dwa: naszą największą obawą jest, że w czasie, kiedy już strefa nie będzie działała, czyli po godzinie 17 w dni robocze i w weekendy, te miejsca, które zostaną uwolnione przez te abonamenty, będą niedostępne - powiedział.

- Na bieżąco patrzymy na potrzeby mieszkańców - przekonuje zastępca prezydenta Szczecina, Łukasz Kadłubowski.

- Po pierwszych wnioskach, które spływały od mieszkańców w zakresie abonamentowych miejsc, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu tej liczby do wyrównania do ilości wniosków, które były. Dalej będziemy się przyglądać bieżącej sytuacji związanej z parkingowcem i podejmować dalsze decyzje - zapowiedział.

Mieszkańcy Kwartału 36 zapłacą za miesiąc postoju 300 zł. Pozostałe osoby 600 zł miesięcznie. Postój w parkingowcu jest płatny we wszystkie dni, także w święta.

Pobieranie opłat rozpocznie się w poniedziałek.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Nie wszystkich stać na 300 złotych miesięcznie. A dwa: naszą największą obawą jest, że w czasie, kiedy już strefa nie będzie działała, czyli po godzinie 17 w dni robocze i w weekendy, te miejsca, które zostaną uwolnione przez te abonamenty, będą niedostępne - powiedział.
- Po pierwszych wnioskach, które spływały od mieszkańców w zakresie abonamentowych miejsc, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu tej liczby do wyrównania do ilości wniosków, które były. Dalej będziemy się przyglądać bieżącej sytuacji związanej z parkingowcem i podejmować dalsze decyzje - zapowiedział.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5281 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od przedwczoraj oglądane 3627 razy)
  3. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3515 razy)
  4. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 3038 razy)
  5. Więcej pociągów ze Szczecina do Poznania i Wrocławia
    (od 23 października oglądane 2983 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Rusza handel pod cmentarzem. Mieszkańcy: jest drożej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policja apeluje o czujność, czyli kradzieże na cmentarzach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ukradł 16 butli z gazem i trafił do aresztu
Andrzej Radziwinowicz
I George, i piasek, i złoto w jednym… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Udzielenie pierwszej pomocy. Warsztaty dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty