Parkingowiec KW 36. Więcej miejsc dla mieszkańców [ZDJĘCIA]

Nasz sprzeciw przyniósł skutek - mówią mieszkańcy szczecińskiego Kwartału 36.

- Na bieżąco patrzymy na potrzeby mieszkańców - przekonuje zastępca prezydenta Szczecina, Łukasz Kadłubowski.





- Po pierwszych wnioskach, które spływały od mieszkańców w zakresie abonamentowych miejsc, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu tej liczby do wyrównania do ilości wniosków, które były. Dalej będziemy się przyglądać bieżącej sytuacji związanej z parkingowcem i podejmować dalsze decyzje - zapowiedział.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W nowym parkingowcu otrzymali 43 miejsca, a nie, jak pierwotnie przewidziano 20.- To dobra decyzja, ale mam nadzieję, że władze miasta będą pamiętały o naszych innych obawach - powiedział Bolesław Szulc, mieszkaniec KW 36.- Nie wszystkich stać na 300 złotych miesięcznie. A dwa: naszą największą obawą jest, że w czasie, kiedy już strefa nie będzie działała, czyli po godzinie 17 w dni robocze i w weekendy, te miejsca, które zostaną uwolnione przez te abonamenty, będą niedostępne - powiedział.Mieszkańcy Kwartału 36 zapłacą za miesiąc postoju 300 zł. Pozostałe osoby 600 zł miesięcznie. Postój w parkingowcu jest płatny we wszystkie dni, także w święta.Pobieranie opłat rozpocznie się w poniedziałek.