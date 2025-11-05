Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

"Black Friday nie ma sensu", bo trwa cały miesiąc

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Black Friday nie grzeje tak jak kiedyś - gorączka zakupowa trochę ostygła. Mimo, że wciąż dużo kupujemy, to nie czekamy na promocje z utęsknieniem.
Black Friday, czyli zakupowe święto, które w tym roku przypada na 28 listopada, już dawno przestało być jednym dniem. "Czarny piątek" zmienił się w "czarny tydzień", a nawet tygodnie. Podobnie jest w szczecińskich sklepach. Wyprzedaże towarzyszą nam cały rok, przez co mieszkańcy są mniej podekscytowani promocjami.

- Black Friday nie ma sensu. - No mają, jak najbardziej. - Ja na przykład nie czekam. - Są, bo są, od całego miesiąca trwa. - Ciągle promocje. - Bardzo dużo przecen jest, można dużo rzeczy w tym czasie kupić. - Ludzie są podatni na takie manipulacje i się na to nabierają. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, że cały rok ogłaszają promocje. Z czego żyją? - Może jak wchodziło to na początku, a teraz to już taka codzienność. - 12 miesięcy w roku, regularnie promocje. Gdzie są te ceny prawdziwe, skoro ciągle jest promocja? - mówią szczecinianie.

Sklepy w promocjach nie ograniczają się do jednego dnia, ale na akcję przeznaczają dni, tygodnie, a nawet miesiące - tłumaczy Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Ta tendencja się zmieniła. Bardzo dużo Polaków kupuje w tych dniach, co zachęca przedsiębiorców do tego, żeby właśnie wykorzystywać tę promocję trochę wcześniej - mówi Korpysa.

Od kilkunastu miesięcy obowiązuje unijna dyrektywa, która chroni konsumenta w takie dni, jak Black Friday - dodaje ekonomista.

- Nakłada również obowiązek na sprzedającego, aby tą najniższą cenę podał, jaka była w ciągu ostatnich 30 dni. I wydaje się, że te okazje są już takie bardziej realne, już nie są to sztucznie stworzone, na potrzeby danego dnia - mówi Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Black Friday wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. To pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia, kiedy to sklepy za oceanem kuszą promocjami, rozpoczynając sezon świątecznych zakupów.

Edycja tekstu: Michał Król
Wyprzedaże towarzyszą nam cały rok, przez co mieszkańcy są mniej podekscytowani promocjami.
Sklepy w promocjach nie ograniczają się do jednego dnia, ale na akcję przeznaczają dni, tygodnie, a nawet miesiące - tłumaczy Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Od kilkunastu miesięcy obowiązuje unijna dyrektywa, która chroni konsumenta w takie dni, jak Black Friday - dodaje ekonomista.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Na ul. Ludowej samochód wjechał w przystanek
    (od 01 listopada oglądane 3704 razy)
  2. Nabór wniosków na bon ciepłowniczy
    (od przedwczoraj oglądane 3598 razy)
  3. Śmiertelny wypadek na A6
    (od 30 października oglądane 3575 razy)
  4. Prezes Azotów potwierdza plan sprzedaży projektu Polimery Police
    (od wczoraj oglądane 3217 razy)
  5. Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 października oglądane 3181 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:30
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczeciński urzędomat zacznie działać za kilka tygodni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Heweliusz to wielka produkcja o naszej wielkiej katastrofie. "Walczyliśmy z żywiołami" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kibice zadowoleni z losowania Pogoni w Pucharze Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pisały o nim światowe media. Został uwieczniony na szczecińskim budynku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczął się Movember, czyli miesiąc świadomości chorób męskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowoczesny rezonans magnetyczny znacznie skraca czas badania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty