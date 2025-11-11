Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Nowe-stare lodowisko powstało w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Już w tym tygodniu w Kołobrzegu zostanie otwarte miejskie lodowisko. Trwają przygotowania do startu sezonu łyżwiarskiego.
Lodowisko ma ruszyć już 14 listopada. Obecnie trwają prace związane z utworzeniem tafli lodu pod namiotem, który stanął na torach łuczniczych przy ul. Łopuskiego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Banasiak mówi, że po rocznym pobycie w porcie jachtowym miejskie lodowisko powraca na obiekty MOSiR-u, natomiast w nowym wydaniu.

- To już nie będzie na tym naszym starym lodowisku, bo tamto już się zużyło. Są przecieki i tutaj nie możemy ryzykować. Będzie w tym miejscu, ale nowe lodowisko - mówi Banasiak.

Zadaszenie lodowiska pozwoli na jego funkcjonowanie niezależnie od pogody aż do końca lutego. Całą konstrukcję stawia wynajęta przez miasto firma, a koszt zimowej atrakcji to blisko 380 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Nie żyje primadonna szczecińskiej Opery na Zamku
    (od wczoraj oglądane 14240 razy)
  2. Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
    (od 06 listopada oglądane 12609 razy)
  3. Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]
    (od 06 listopada oglądane 5262 razy)
  4. Na Pomorzanach znaleziono ciało. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich
    (od 05 listopada oglądane 4884 razy)
  5. Bójka w centrum Szczecinka. Nie żyje 23-latek
    (od przedwczoraj oglądane 2976 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Znamy zwycięzców Goleniowskiej Mili [ZDJĘCIA]
Szczecinianie pobiegli dla niepodległej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz Niepodległości ruszył ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czym dla szczecinian jest niepodległość? "To znaczy wolność" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Dźwięki Niepodległości. "Trzeba się przyłożyć, a serce bije po polsku..." [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny pirat drogowy zatrzymany przez zachodniopomorską grupę SPEED [WIDEO]

Najnowsze podcasty