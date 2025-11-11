Nowe-stare lodowisko powstało w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Już w tym tygodniu w Kołobrzegu zostanie otwarte miejskie lodowisko. Trwają przygotowania do startu sezonu łyżwiarskiego.

Lodowisko ma ruszyć już 14 listopada. Obecnie trwają prace związane z utworzeniem tafli lodu pod namiotem, który stanął na torach łuczniczych przy ul. Łopuskiego.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jacek Banasiak mówi, że po rocznym pobycie w porcie jachtowym miejskie lodowisko powraca na obiekty MOSiR-u, natomiast w nowym wydaniu.- To już nie będzie na tym naszym starym lodowisku, bo tamto już się zużyło. Są przecieki i tutaj nie możemy ryzykować. Będzie w tym miejscu, ale nowe lodowisko - mówi Banasiak.Zadaszenie lodowiska pozwoli na jego funkcjonowanie niezależnie od pogody aż do końca lutego. Całą konstrukcję stawia wynajęta przez miasto firma, a koszt zimowej atrakcji to blisko 380 tysięcy złotych.