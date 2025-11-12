Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Demokraci ujawnili e-maile Epsteina

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)
Demokraci w amerykańskim Kongresie ujawnili e-maile Jeffreya Epsteina, w których skazany przestępca seksualny sugeruje, iż Donald Trump wiedział o jego relacjach z nieletnimi. Publikacja dokumentów zwiększa presję na Departament Sprawiedliwości, by ujawnił pełną dokumentację ze śledztwa w sprawie Epsteina.
Brytyjska policja sprawdza doniesienia w sprawie księcia Andrzeja

Oskarżony o molestowanie nieletnich miliarder popełnił samobójstwo
Demokraci z komisji nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali trzy e-maile Jeffreya Epsteina, w których twierdzi on, że Donald Trump wiedział o jego relacjach z nieletnimi dziewczętami. W jednym z e-maili z 2011 roku Epstein pisał do swojej przyjaciółki Gislane Maxwell, że "psem, który nie zaszczekał, jest Trump". Dodawał, że jedna z ofiar spędziła godziny w jego domu w obecności Trumpa. W innym liście, z 2019 roku, stwierdził, że Trump "oczywiście wiedział o dziewczynach, ponieważ prosił Gislane, by przestała".

Dokumenty pochodzą z archiwum Epsteina przekazanego komisji w związku ze śledztwem w sprawie działań Maxwell, skazanej na 20 lat więzienia za handel nieletnimi. Ujawnienie e-maili ponownie wywołało polityczne napięcia na Kapitolu, szczególnie po tym, jak Donald Trump wycofał obietnicę pełnego ujawnienia tak zwanych "Epstein files".

Demokraci twierdzą, że dokumenty rodzą poważne pytania o relacje Trumpa z Epsteinem, a Republikanie oskarżają ich o wybiórcze publikowanie materiałów.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Marka Wałkuskiego [IAR]

