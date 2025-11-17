Są pieniądze dla lekarzy-orzeczników

Po miesiącu komisja w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie wznowiła wydawanie orzeczeń. Fundusze pochodzą z budżetów: państwa i miasta.





- Dotacja, która została przeznaczona na rzecz wszystkich zespołów była niewystarczająca do tego, żeby te działania do końca roku realizować. Wpłynęły także środki z gminy, aby umożliwić realizację tych zadań - dodał Maciej Homis, rzecznik prasowy Miasta Szczecin do spraw Pomocy Społecznej.



Osoby, które złożyły wnioski w październiku trafiają do gabinetów lekarskich.- W sierpniu dostałam przedłużenie poprzedniego orzeczenia. Teraz, jak komisja wznowiła pracę, no to jest już wezwanie - powiedziała jedna z wnioskodawczyń.- Kwota 302 tysięcy złotych, jaka trafiła do nas z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została podzielona na 17 powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności. Największą kwotę uzyskał Szczecin, to jest blisko 58 tysięcy złotych - poinformował Piotr Pieleszek z Centrum Prasowego Wojewody Zachodniopomorskiego.Miesięcznie w szczecińskiej komisji przyjmowane jest 700 wniosków w sprawie orzekania o niepełnosprawności. Rocznie wydaje ona blisko siedem i pół tysiąca orzeczeń.